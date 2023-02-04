شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الجمعة 3/ 2/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلي اليوم، الجمعة، الموافق 3/ 2/ 2023 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، الأهلى بالزى الأحمر والشورت الأبيض فى مواجهة سياتل الأمريكى بالأخضر والأزرق، والشناوي يشكر جماهير المغرب ويُشيد بإنجاز الشحات المشترك مع رونالدو وميسي.

الأهلى بالزى الأحمر والشورت الأبيض فى مواجهة سياتل الأمريكى بالأخضر والأزرق

أقيم عصر اليوم، الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي، في قاعة المؤتمرات باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة بالمغرب، بحضور اللجنة المنظمة للبطولة «فيفا» ووفدي الناديين.

الشناوي يشكر جماهير المغرب ويُشيد بإنجاز الشحات المشترك مع رونالدو وميسي

قال محمد الشناوي، كابتن الأهلي، إن الفريق سيخوض غدا مباراة قوية للغاية أمام فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب.

كولر يحذر دفاع الأهلى من هذا اللاعب فى مباراة سياتل الامريكى

طالب السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى لاعبى خط دفاعه بإيقاف خطورة راؤول رويدياز مهاجم سياتل الامريكى فى مباراة الفريقين المقرر لها السابعة والنصف مساء غداً السبت فى ربع نهائى كأس العالم للأندية.

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يواصل اللاعبون الكبار بفريق النادي الأهلى بقيادة محمد الشناوي وعلى معلول عقد جلسات مع لاعبي الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام سياتل الأمريكي -بطل الكونكاكاف-المقرر لها السابعة والنصف مساء غداً السبت فى الدور ربع نهائى لكأس العالم للأندية بالمغرب، لتحفيز اللاعبين قبل هذه المباراة التى يرغبون فى الفوز بها من أجل استكمال مشوار المارد الأحمر بهذه البطولة.

كيف يستعد الأهلى لمواجهة سياتل الأمريكى فى ربع نهائى مونديال الأندية؟

لا حديث في الشارع الكروي الأهلاوي إلا عن مباراة الفريق المرتقبة أمام سياتل الأمريكي غداً ،السبت، في ربع نهائي كأس العالم للأندية بإعتبارها أحد المحطات الهامة في رحلة المارد الأحمر رقم 8 بكأس العالم للأندية.

مدرب أوكلاند سيتى: فرص الأهلي كبيرة للفوز فى مباراة سياتل غدا

قال ألبيرت ريبيرا، مدرب أوكلاند سيتي، إن الأهلي يسعى طوال الوقت لإسعاد جماهيره، ونجح في تحقيق الفوزعلى أوكلاند سيتي، وهو فوز مستحق.

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