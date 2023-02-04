شكرا لقرائتكم خبر عن 15 فبراير انطلاق دورى السلة للكراسى المتحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت اللجنة البارالمبية برئاسة حسام مصطفى موعد اقامة الدورة المجمعة الاولى لدورى كرة السلة على الكراسى المتحركة للموسم الجديد خلال الفتـرة من 15 إلى 18 فبراير الجارى على أن تقام بصالة حسن مصطفى المغطاة بأكتوبر .

وتقرر أن يكون أخر موعد لتلقى طلبات الهيئات للاشتراك فى دورى كرة السلة على الكراسى المتحركة يوم 8 من الشهر الجارى .

وأقامت اللجنة البارالمبية خلال الأيام الماضية حفلا لتكريم الأبطال الحاصلين على بطولات فى عام 2022 ، وهى 9 منتخبات بارالمبية من الحاصلين على بطولات أفريقيا والعالم والجائزة الكبرى فى مختلف اللعبات.

المنتخبات التى تم تكريمها هى منتخب الأثقال الحاصل على البطولة الأفريقية، و منتخب السباحة البارالمبى الحاصل على بطولة العالم التى أقيمت بالبرتغال، منتخب كرة السلة للكراسى الحاصل على بطولة أفريقيا بأثيوبيا، بالإضافة إلى منتخب كرة القدم للمكفوفين الذى حقق المركز الثالث، منتخب الطائرة البارالمبى الحاصل على المركز الأول ببطولة العالم ، والشلل الدماغى الحاصل على المركز الأول ببطولة أفريقيا والريشة الطائرة بالبطولة الإفريقية، ومنتخب تنس الطاولة الحاصل على بطولة العالم بأسبانيا، والباراتايكوندو الذى حقق الجائزة الكبرى وكذلك الباراترايثلون الحاصل على المركز الأول بالبطولة الإفريقية.