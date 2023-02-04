شكرا لقرائتكم خبر عن النيجيري تشارلز يظهر مع غزل المحلة أمام الحدود بعد وصول البطاقة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل نادي غزل المحلة علي البطاقة الدولية للمهاجم النيجيري تشارلز يونج، المنضم حديثا للفريق ، مما يتيح له المشاركة مع الفريق من المباراة المقبلة أمام حرس الحدود المقبلة في الدوري الممتاز.

واتم نادي غزل المحلة تعاقده مع النيجيري تشارليز أكبينيونج، قادما من نادي إف سي وان روكيت النيجيري، لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وحصل المحلة على خدمات تشارليز، في صفقة انتقال حر، ليدعم صفوف فريقه بلاعب شاب مميز، يمتلك قدرات فنية ومهارية رائعة.

تشارليز من مواليد 2005، ويشغل مركز الجناح ويعد واحدا من أبرز لاعبي الشباب في نيجريا وينتظره مستقبل مميز مع زعيم الفلاحين.

فى سياق متصل نجح مسئولو نادي غزل المحلة في ضم صفقتين جدد قبل غلق القيد في الانتقالات الشتوية، وهما علاء عاشور لاعب نادي بدر وإسلام إبراهيم، لاعب كوم حمادة، وذلك لمدة اربع مواسم ونصف على أن يتم قيد الثنائي في قائمة الناشئين خاصة وأن الثنائي مواليد 2003.