شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المنتخب الأوليمبى: هدفنا أمم أفريقيا والتأهل لأوليمبياد 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجمع لاعبو منتخب مصر الأوليمبي عن أن هدفهم الأول هو تخطي عقبة منتخب زامبيا في شهر مارس المقبل و التأهل لأمم أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد باريس 2024.

أكد حاتم سكر ظهير أيسر منتخب مصر الأوليمبي في تصريحات لقناة أون تايم سبورت أن الفوز على الجابون في الودية التي أقيمت اليوم كانت نتيجة جيدة و استعداد رائع لمباراة زامبيا في مارس المقبل ، و أنها بروفة جيدة ، و أن هدف الجميع هو الفوز في أي مباراة و التأهل لأمم افريقيا.

بينما أكد عبد الغني محمد لاعب المنتخب الأوليمبي أن الفريق بالكامل يطمع للمشاركة في اوليمبياد 2024 ، و أن ودية الجابون تجربة رائعة ، و أن الفريق يخوض الوديات كمباريات رسمية.

قيما قال محمد حسام بيسو ، أن منتخب مصر لا بد و أن يتواجد في كل البطولات الكبرى على رأسها أمم أفريقيا و الأوليمبياد، وهذا طموحنا ونسعى لذلك مع الجهاز الفني.

حقق منتخب مصر الاولمبى الفوز على نظيره الجابون بثلاثية نظيفة فى المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد الدفاع الجوى ضمن في إطار استعدادات المنتخب للقاء زامبيا ذهابا وعودة في الجولة الثالثة المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة وهي البطولة المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

أحراز الهدف الأول لمنتخب مصر الاولمبى اللاعب محمود صابر في الدقيقة 35 عقب تمريرة زميلة إبراهيم عادل داخل منطقة جزاء منتخب الجابون ليسديدها في المرمى بقوة و تسكن الشباك بينما عزز أسامة فيصل بالهدف الثانى في الدقيقة 62 و أختتم إبراهيم عادل أهداف الفراعنة في الدقيقة 68 .

وخاض منتخب مصر الاولمبى بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى .. على الجابري .

الدفاع .. محمد المغربي ، أحمد عيد ، محمد طارق ، حاتم محمد "سكر" .

الوسط: محمود صابر ، محمود جهاد ، محمد شحاتة .

الهجوم .. أسامة فيصل ، مصطفى سعد ، إبراهيم عادل .

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي إلى جانب ميكالي مواطنه تياجو ووائل رياض فى منصب المدرب العام وعصام الحضري مدرب الحراس ومحمود حرب مدير المنتخب وليونياردو مدرب الأحمال وبيدرو جواو محلل الأداء والدكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ومساعده الدكتور صلاح عاشور للتأهيل والإصابات والعلاج الطبيعي وخالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي.