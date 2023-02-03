رغم قرار المستشار بإعادته .. أسباب غياب فيريرا عن ميت عقبة

الشارقة - اميمة ياسر - أثار غياب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني العائد لقيادة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن تدريبات الفريق حالة من الجدل بشأن مستقبل المدرب.

كان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق ان فيريرا الذي تمت إقالته من منصبه قبل اسبوعين سيعود لقيادة الفريق، ولكن دون مساعديه السابقين.

ويأتي استمرار غياب فيريرا عن تدريبات الفريق رغم قرار العودة لأكثر من سبب اهمها إتاحة الفرصة للجهاز الفني الحالي بقيادة أسامة نبيه لمواصلة الاستعداد لمباراة فاركو، ومن جهة أخرى إتمام كافة تفاصيل العودة والجهاز المعاون له في الفريق.

في الوقت نفسه فإن حسني خطاب المترجم الخاص بفيريرا يتواجد حاليا خارج البلاد ما يجعل المدير الفني البرتغالي في انتظار عودته أيضا.

يذكر ان الزمالك يستعد لمواجهة فاركو يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الأسبوع ال١٧ من الدوري الممتاز، وكان الفريق بقيادة أسامة نبيه قد هزم فيوتشر بهدفين لهدف.