شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل المران الرئيسى للإسماعيلى استعدادًا لمواجهة زعيم الثغر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي مرانه الرئيسي مساء اليوم ، ضمن برنامج الإعداد لمواجهة الاتحاد السكندري بعد غد الأحد بإستاد برج العرب بالإسكندرية فى إطار الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الفريق معسكر سكندري منذ أيام بعد موافقة مجلس الإدارة برئاسة اللواء ابوبكر الحديدي من أجل التركيز بشكل أكبر على هذا اللقاء الصعب.

المران بدأ باجتماع عقده الجهاز الفني مع اللاعبين حثهم خلاله على ضرورة حصد نتيجة إيجابية وبذل قصارى الجهد من أجل تعديل مسار الفريق في منافسات المسابقة.

تطرق المران لمجموعة من التدريبات الخططية والتي تستهدف هز شباك الفريق المنافس ، قبل أن يتم تخصيص وحدات بدنية شاقة للنهوض بالمعدلات البدنية قبل لقاء الأحد.

واختتم المران بتقسيمة للوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للخطط الفنية المرغوب تطبيقها ، بجانب سبل التعامل مع نقاط القوة لدى المنافس والعمل على الحد منها في المباراة المرتقبة.