شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى على الزمالك.. وسبورتنج على سموحة فى دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 22/20 فى إطار الجولة الثالثة بالدور الأول من المرحلة الثانية بدورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2022/2023.

كما شهدت هذه الجولة فوز كلا من، سبورتنج على سموحة 34/25 والشمس على الطيران 25/31 والمعادى على الجزيرة 23/22 والزهور على اتحاد الشرطة 28/23 و6 أكتوبر على منوف 39/7.

أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم صالات مباريات الدورة المجمعة للدور النهائى لدورى المرتبط بالمحترفين لمواليد 2002 للموسم المحلى 2022/2023.

تقام الجولة الأولى المحدد لها 13 فبراير بسموحة، بينما تقام الجولة الثانية يوم 14 فبراير على صالة سبورتنج ، بينما تقام الجولة الثالثة يوم 4 مارس على صالة الأهلى وقبل الأخيرة فى اليوم التالى على صالة طلائع الجيش، بينما تقام الجولة الختامية على صالة الزمالك عدا لقاء الشمس و الطلائع يقام على صالة الأول .

تأهلت 6 أندية إلى المرحلة الثالثة للمنافسة على اللقب بنظام دورة مجمعة ذهاب فقط وهم الزمالك و الشمس من المجموعه الأولى البنك الأهلى و طلائع الجيش من المجموعة الثانية والأهلى و سبورتنج من المجموعة الثالثة.