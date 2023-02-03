اخبار الرياضه

فوز الأهلى على الزمالك.. وسبورتنج على سموحة فى دورى سيدات اليد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى على الزمالك.. وسبورتنج على سموحة فى دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 22/20  فى إطار الجولة الثالثة بالدور الأول من المرحلة الثانية بدورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2022/2023.

 

كما شهدت هذه الجولة فوز كلا من، سبورتنج على سموحة 34/25 والشمس على الطيران 25/31 والمعادى على الجزيرة 23/22 والزهور على اتحاد الشرطة 28/23 و6 أكتوبر على منوف 39/7.

 

أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم صالات مباريات الدورة المجمعة للدور النهائى لدورى المرتبط بالمحترفين لمواليد 2002 للموسم المحلى 2022/2023.

 

تقام الجولة الأولى المحدد لها 13 فبراير بسموحة، بينما تقام الجولة الثانية يوم 14 فبراير على صالة سبورتنج ، بينما تقام الجولة الثالثة يوم 4 مارس على صالة الأهلى وقبل الأخيرة فى اليوم التالى على صالة طلائع الجيش، بينما تقام الجولة الختامية على صالة الزمالك عدا  لقاء الشمس و الطلائع يقام على صالة الأول .

 

تأهلت 6 أندية إلى المرحلة الثالثة للمنافسة على اللقب بنظام دورة مجمعة ذهاب فقط وهم الزمالك و الشمس من المجموعه الأولى البنك الأهلى و طلائع الجيش من المجموعة الثانية والأهلى و سبورتنج من المجموعة الثالثة.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا