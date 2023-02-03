شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى مجاهد مستمر فى قيادة السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أزمة أمير عزمى مجاهد المدير الفنى لفريق السكة الحديد، مع مسئولى ناديه، ليتراجع المدرب عن قرار الاستقالة من منصبه، ويستمر فى قيادة السكة بدورى الدرجة الثانية.

واكيد أمير عزمى فى تصريحاته، إنه مستمر فى عمله بنادى السكة الحديد، بعد انتهاء أزمته الأخيرة، مشيرًا إلى إنه سيعود لقيادة تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة، وبعد شفاءه من الوعكة الصحية التى تعرض لها.

وتعادل السكة الحديد إيجابيًا مع مستقبل وطن 2 / 2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من مجموعة القاهرة لدوري القسم الثاني.

وغاب أمير عزمي مجاهد عن التواجد مع الفريق في مباراة اليوم للظروف الصحية التي يعانى منها في الفترة الأخيرة، وقاد محمد جودة الفريق في غيابه.

وتعادل فريق السكة الحديد مع مستقبل وطن بهدفين لمثلهما ليرفض هدية بتروجت في اعتلاء صدارة القاهرة بعدما رفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع مستقبل وطن رصيده إلى النقطة 14.