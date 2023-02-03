الجونة يعلن التعاقد مع محمد عبدالله بمجموعة الصعيد

القاهرة - سامية سيد - أعلن رسميًا، نادي الجونة التعاقد مع محمد عبدالله لاعب نادي ايسترن كومباني فى فترة الانتقالات الشتوية، التى انتهت بنهاية شهر يناير، لتدعيم وسط الفريق.

وكتبت صفحة الجونة الرسمية على فيس بوك:" يسعدنا ان نعلن عن انضمام اللاعب محمد عبدالله من نادي ايسترن كومباني"، محمد عبدالله ساهم في هذا الموسم بصناعة 6 أهداف احرزهم نادي ايسترن كومباني منذ انتقاله لهم في بداية الموسم الحالي قادما من القناة.

مستقبل وطن 2 /2 السكة الحديد

بورتو 1 /0 الإعلاميين

الإنتاج الحربى 0 /1 الترسانة

بتروجت 3 /1 القناة

كهرباء الإسماعيلية 2 /1 الاتصالات

إيسترن كومبانى 2 / 3 منتخب السويس

العبور 1/ 2 وادى دجلة

ملوى 2 /1 تليفونات بنى سويف