شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى: تجربة الجابون جيدة.. وسعيد بامتلاك اللاعبين المصريين ثقافة الفوز "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أن تجربة الفريق في ودية الجابون كانت جيدة للغاية، ونجحنا في الفوز بثلاثية وكنت أتمنى الفوز بأكثر من هدف.

أضاف ميكالي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس أنه سعيد بامتلاك اللاعبين في المنتخب الأوليمبي ثقافة الفوز وهو ما أعمل عليه مع الجهاز الفني و ضرورة تحقيق الفوز في أي لقاء.

أكد المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أن فريق الجابون قوي ويقترب من فريق زامبيا الذى سنواجهه في شهر مارس المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

حقق منتخب مصر الاولمبى الفوز على نظيره الجابون بثلاثية نظيفة فى المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد الدفاع الجوى ضمن في إطار استعدادات المنتخب للقاء زامبيا ذهابا وعودة في الجولة الثالثة المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة وهي البطولة المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

أحراز الهدف الأول لمنتخب مصر الاولمبى اللاعب محمود صابر في الدقيقة 35 عقب تمريرة زميلة إبراهيم عادل داخل منطقة جزاء منتخب الجابون ليسديدها في المرمى بقوة و تسكن الشباك بينما عزز أسامة فيصل بالهدف الثانى في الدقيقة 62 و أختتم إبراهيم عادل أهداف الفراعنة في الدقيقة 68 .

وخاض منتخب مصر الاولمبى بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى .. على الجابري .

الدفاع .. محمد المغربي ، أحمد عيد ، محمد طارق ، حاتم محمد "سكر" .

الوسط: محمود صابر ، محمود جهاد ، محمد شحاتة .

الهجوم .. أسامة فيصل ، مصطفى سعد ، إبراهيم عادل .

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي إلى جانب ميكالي مواطنه تياجو ووائل رياض فى منصب المدرب العام وعصام الحضري مدرب الحراس ومحمود حرب مدير المنتخب وليونياردو مدرب الأحمال وبيدرو جواو محلل الأداء والدكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ومساعده الدكتور صلاح عاشور للتأهيل والإصابات والعلاج الطبيعي وخالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي.