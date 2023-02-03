شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يستقر على الدفع بباسم مرسى أساسيا أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني الجديد لفريق البنك الأهلى، على الدفع أساسيا بباسم مرسي الوافد الجديد للفريق في الانتقالات الشتوية الماضية، ليقود هجوم الفريق أمام فيوتشر .

ووافق مسئولي النادى الاسماعيلى على رحيل باسم مرسى مهاجم الفريق لصفوف البنك الاهلى قبل غلق باب القيد الشتوى، فيما فشلت صفقة انتقال إسلام جابر لاعب البنك الاهلى لصفوف الدراويش بسبب المقابل المادي.

أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار عن صفقات فريق البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية

وجاءت علي النحو التالي :

باسم مرسي مهاجم الإسماعيلي إعارة حتي نهاية الموسم،البوركيني سعيدو سيمبوري لاعب خط وسط الإتحاد السكندري وجاءت مدة التعاقد موسم ونصف.

حسام أشرف مهاجم الزمالك إعارة لمدة موسم ونصف ،خالد مصطفي مدافع إيسترن كومباني وجاءت مدة التعاقد ثلاثة مواسم ونصف.