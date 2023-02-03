شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال بعثات البطولة العربية لاختراق الضاحية بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الساعات الجارية حالة من الطوارئ داخل اتحاد ألعاب القوى برئاسة سيف شاهين، لاستقبال البعثات المشاركة في البطولة العربية ال25 لاختراق الضاحية التي ستقام بمضمار استاد القاهرة الدولي يوم 5 فبراير بمشاركة 13 دولة.

وحرصت لجنة الاستقبال و الاعاشة بالبطولة العربية لاختراق الضاحية برئاسة أمين شعبان عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لالعاب القوى و داليا محمود رئيس منطقة الإسكندرية لألعاب القوى وفي حضور شريف بسيم و أيمن رشوان على التواجد بمطار القاهرة الدولي لاستقبال الوفود والانتقال لاماكن الاقامة .

وتشهد الفترة الحالية عمل متواصل من لجان البطولة ولجنة المراسم برئاسة مجدي عبدالبديع عضو مجلس إدارة الاتحاد من أجل تجهيز كافة الامكانيات للبطولة من حفل الافتتاح والختام وبرنامج البطولة وحضور المنافسات لاظهار البطولة بأفضل شكل يليق بمصر.

ووجه الدكتور سيف شاهين رئيس اتحاد ألعاب القوى ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة العربية لاختراق الضاحية الشكر لمسئولى وزارة الشباب والرياضة على مجهوداتهم ودعمهم المتواصل لانجاح البطولة والتواصل الدائم والتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ولجنة المراسم ولجنة الإعاشة لاستقبال الوفود المشاركة وتذليل كافة العقبات وتسهيل انهاء اجراءات البعثات في مطار القاهرة الدولي.