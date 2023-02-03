شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أوكلاند سيتى: فرص الأهلي كبيرة للفوز فى مباراة سياتل غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ألبيرت ريبيرا، مدرب أوكلاند سيتي، إن الأهلي يسعى طوال الوقت لإسعاد جماهيره، ونجح في تحقيق الفوزعلى أوكلاند سيتي، وهو فوز مستحق.

وتحدث ريبيرا في فيديو بثته برنامج "آخر النهار" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار" عن مفاجأة في المباراة القادمة للأهلي مع فريق سياتل ساوندرز الأمريكي، والتي تقام غدًا السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائى لبطولة كأس العالم للأندية، قائلًا: "إن سياتل الأمريكي، يعاني من نفس المشكلة التي يعاني منها أوكلاند سيتي، لذا فرص فوز الأهلي، عليه كبيرة جدًا".

وكان الأهلي قد افتتح مشواره في مونديال الأندية بالمغرب، بتحقيق فوز كبير على أوكلاند سيتى النيوزيلندى بثلاثة أهداف دون رد، في إطار الدور التمهيدي للمسابقة، ليتأهل الأهلي إلى الدور ربع النهائي، حيث سيواجه فريق سياتل الأمريكي غدا السبت.

وأضاف السفير المصري "بخلاف الأعداد الكبيرة للجماهير المغربية التي حضرت المباراة، حرص العديد من الوزراء والمسئولين السياسيين في المغرب على الذهاب إلى مدينة طنجة من أجل حضور لقاء الأهلي وأوكلاند، لدعم الفريق المصري".