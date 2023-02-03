شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ملعب الإسماعيلي بسبب أعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعكف إدارة صيانة الملاعب بالإسماعيلي لإغلاق الملعب الرئيسي، وذلك من أجل إجراء عمليات الصيانة والاحلال والتجديد بشكل كامل لمدة خمسة أيام.

صرح بذلك محمد الشافعي مسئول صيانة الملعب ، مشيراً إلى أن عمليات رفع الكفاءة تستهدف عودة المظهر الجمالي المعتاد للملعب في ظل خوض الفريق معسكر مغلق بالإسكندرية وبالتالي راحة الملعب من استضافة التدريبات.

وأكمل تصريحاته : "يتم تغطية أرض الملعب بالمشمع للحماية من برودة الأجواء التي تُسبب ضرراً بالغاً على العشب الأخضر".

ويحل الإسماعيلي ضيفاً على الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب الجولة السابعة عشر من منافسات مسابقة الدوري المحلي.