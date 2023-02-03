شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى ومعلول يطالبان نجوم الHهلى بتأشيرة "ديربى القرن".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل اللاعبون الكبار بفريق النادي الأهلى بقيادة محمد الشناوي وعلى معلول عقد جلسات مع لاعبي الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام سياتل الأمريكي -بطل الكونكاكاف-المقرر لها السابعة والنصف مساء غداً السبت فى الدور ربع نهائى لكأس العالم للأندية بالمغرب، لتحفيز اللاعبين قبل هذه المباراة التى يرغبون فى الفوز بها من أجل استكمال مشوار المارد الأحمر بهذه البطولة.

وستكون مواجهة سياتل بوابة الأهلي لتكرار مباراة "ديربي القرن" بين القلعة الحمراء وريال مدريد، حيث سبق وأن تقابلا الفريقين في عام 2001 وديًا على ملعب "استاد القاهرة" وانتهت المباراة لصالح بطل القرن في أفريقيا على نظيره في أوروبا بهدف صنداي.

الشناوى ومعلول تحدثا مع زملائهما فى الفريق، مطالبين الجميع بالتركيز فى الملعب طوال الـ 90 دقيقة، بعيداً عن مشاركة أى منهم أو جلوسه على دكة البدلاء والأهم مصلحة الفريق وتحقيق الفوز وملاقاة ريال مدريد الاربعاء المقبل.

واعتاد محمد الشناوى ومعلول على عقد هذه الجلسات مع زملائهما قبل المباريات المهمة لتحفيزهم على مواصلة الانتصارات وتحقيق البطولات، كما اعتاد عليها الفريق.