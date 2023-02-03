شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يفوز بثلاثية على الجابون وديا استعدادا لزامبيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر الاولمبى الفوز على نظيره الجابون بثلاثية نظيفة فى المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد الدفاع الجوى ضمن في إطار استعدادات المنتخب للقاء زامبيا ذهابا وعودة في الجولة الثالثة المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة وهي البطولة المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

أحراز الهدف الأول لمنتخب مصر الاولمبى اللاعب محمود صابر في الدقيقة 35 عقب تمريرة زميلة إبراهيم عادل داخل منطقة جزاء منتخب الجابون ليسديدها في المرمى بقوة و تسكن الشباك بينما عزز أسامة فيصل بالهدف الثانى في الدقيقة 62 و أختتم إبراهيم عادل أهداف الفراعنة في الدقيقة 68 .

وخاض منتخب مصر الاولمبى بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى .. على الجابري .

الدفاع .. محمد المغربي ، أحمد عيد ، محمد طارق ، حاتم محمد "سكر" .

الوسط: محمود صابر ، محمود جهاد ، محمد شحاتة .

الهجوم .. أسامة فيصل ، مصطفى سعد ، إبراهيم عادل .

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي إلى جانب ميكالي مواطنه تياجو ووائل رياض فى منصب المدرب العام وعصام الحضري مدرب الحراس ومحمود حرب مدير المنتخب وليونياردو مدرب الأحمال وبيدرو جواو محلل الأداء والدكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ومساعده الدكتور صلاح عاشور للتأهيل والإصابات والعلاج الطبيعي وخالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي.

وكان جهاز المنتخب الأوليمبي اختار قائمة المعسكر والتي ضمت 26 لاعبًا هم: حراسة المرمى: يوسف نادر عبد الغفار - محمد جميل نديم - علي الجابري - محمد أحمد سيحا، والدفاع: حسام عبد المجيد - حاتم محمد محمود - محمد حسام الدين - محمد طارق - أحمد عيد - إسلام المزين - محمد مغربي - محمد سمير - أحمد سيد عبد النبي، وفي الوسط: إبراهيم عادل - محمود صابر - عماد ميهوب - زياد فرج - محمد سعيد "مكرونة" - مصطفى سعد "ميسي" - محمد محمد شحاتة - محمود جهاد - علي زعزع - عبد الغني محمد، وفي الهجوم: حسام أشرف - أسامة فيصل - عبد الرحمن عاطف.