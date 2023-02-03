شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور تُبرز ملامح تدريب الزمالك استعدادًا لفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الزمالك، التدريب الجماعى مساء، اليوم، الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء فاركو المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك لاعبى الفريق فى تقسيمة فنية قوية في ختام التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم، وشهدت التقسيمة التركيز على نقل الكرة السريع بجانب التسديدات من خارج منطقة الجزاء، وبعد انتهاء التقسيمة أدى اللاعبون فقرة إطالات.

وانتظم حسام عبد المجيد مدافع الفريق في تدريبات الأبيض، عقب عودته من معسكر المنتخب الأولمبي، واتفق الجهاز الفني لفريق الزمالك مع نظيره بالمنتخب الأولمبي على عودة اللاعب لتدريبات الأبيض في ظل حاجة الفريق إلى جهوده، قبل مباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. وتواجد عبد المجيد في معسكر المنتخب الأولمبي خلال الأيام الماضية في إطار الاستعدادات لمواجهة الجابون الودية المقرر لها مساء اليوم الجمعة قبل أن يعود لتدريبات الأبيض. وظهر محمد عبد الغني مدافع الفريق في التدريبات بشكل طبيعي، وقام بإزالة اللاصق الطبي الذي كان يضعه على رأسه بسبب الإصابة، وتعرض محمد عبد الغني للإصابة بجرح في الرأس خلال مباراة الزمالك الأخيرة أمام فيوتشر في مسابقة الدوري الممتاز. وحرص أسامة نبيه المدير الفني للزمالك على الاطمئنان على حالة اللاعب الذي شارك في تدريبات فريقه اليوم، بشكل طبيعي، واصطحب محمد عبد الغني نجله مالك في مران اليوم، وحرص الجهاز الفني واللاعبون على مصافحته. ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فاركو يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



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