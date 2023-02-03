الامارات | كريستيانو رونالدو ينقذ النصر بأول أهدافه في الدوري السعودي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه النصر للتعادل أمام مضيفه فريق الفتح بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة 15 من الدوري السعودي، بعد أن أحرز هدف من ركلة جزاء في الدقيقة 92 من المباراة ليحول النصر تأخره إلى التعادل الإيجابي ليصل النصر إلى صدارة الدوري السعودي مؤقتا برصيد 35 نقطة متساويا مع فريق الشباب.

وحل نادي النصر ضيفا ثقيلا على فريق الفتح في منافسات الجولة الـ15 من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم، وتقدم الفتح بهدف في الدقيقة 12 عن طريق كريستيان بلو، وأدرك النصر التعادل في الدقيقة 42 عن طريق النجم تاليسكا، وفي الشوط الثاني فاجأ فريق الفتح الجمهور الغفير بهدف في الدقيقة 58 عن طريق سفيان بن دبكة، وقبل نهاية المباراة وفي الوقت الإضافي أحرز كريستيانو رونالدو هدف التعادل وأول أهدافه بالدوري السعودي من ركلة جزاء لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.