شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا للبطولة العربية.. ألعاب القوى يجتمع بمنتخب اختراق الضاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حاتم فودة عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى والمشرف على المنتخبات الوطنية اجتماع مع الجهاز الفنى ولاعبى المنتخب لاختراق الضاحية الذى يستعد للمشاركة فى البطولة العربية الـ25 لاختراق الضاحية التى ستقام فى مصر يوم 5 فبراير الجارى على مضمار استاد القاهرة الدولي.

ويقيم منتخب اختراق الضاحية معسكر مغلق خلال الفترة الحالية استعدادا للمشاركة فى البطولة العربية حيث اجتمع فودة بالجهاز الفنى للمنتخب وجميع اللاعبين فى جميع المراحل التى يشارك فيها المنتخب من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين وتشجيعهم قبل المشاركة فى البطولة حيث أن مصر تشارك فى جميع المراحل العمرية بالبطولة لمزيد من الاحتكاك ومنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للمشاركة فى هذا الحدث الكبير.

واطمئن عضو مجلس الإدارة على استعدادات المنتخب الوطنى وحالة اللاعبين خلال الفترة الحالية وسير الاستعدادات على أفضل وجه وتوفير كافة الإمكانيات للاعبين خلال الفترة الحالية.

ويشارك فى البطولة العربية لإختراق الضاحية فى مصر 13دولة هى، السعودية وعمان والبحرين والإمارات والعراق واليمن وسوريا وفلسطين من قارة أسيا، وتونس والمغرب والجزائر والسودان والصومال من قارة أفريقيا بجانب مشاركة مصر.

ويعمل اتحاد ألعاب القوى فى الفترة الحالية على انهاء كافة الترتيبات الخاصة بالبطولة من حيث تجهيزات المضمار وتسكين البعثات التى تصل للقاهرة وذلك بعد الانتهاء من ترتيبات حفل الافتتاح والختام.