شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو فيوتشر يحتفلون بزفاف ناصر ماهر على هامش التدريبات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو فيوتشر، والجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر، بناصر ماهر صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى فيوتشر وذلك على هامش مران فيوتشر الذي أقيم اليوم.

واحتفل ناصر ماهر بزفافه، مساء الأربعاء الماضي، فى أحد الفنادق الكبرى، مستغلًا عدم انشغال فريقه بمواجهات فى الدورى حاليًا، وحرص نجوم الكرة وفى مقدمتهم مؤمن زكريا، ولاعبو فيوتشر على التواجد فى حفل زفاف ناصر ماهر لمشاركته فى احتفاله.

وأغلقت إدارة نادى فيوتشر باب الرحيل بشكل نهائى أمام نجوم الفريق، خاصة بعد ترددت أنباء عن اهتمام الزمالك بناصر ماهر صانع ألعاب الفريق، وعودة مفاوضات الأهلى مع عمر كمال عبد الواحد لكن النادى أعلن غلق باب التفاوض مع أى لاعب قبل ساعات من إغلاق باب القيد

ويعكف الجهاز الفنى لفريق فيوتشر بقيادة على ماهر مدرب الفريق على مراجعة الأخطاء التى تسببت فى تلقى الفريق أول هزيمة له فى الموسم الجارى، بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف أمام نادى الزمالك، فى مباراة الجولة 16 من عمر مسابقة دورى رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتى أقيمت باستاد القاهرة الدولي.