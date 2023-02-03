شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرا مغلقًا بالإسكندرية قبل مواجهة فاركو بـ24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة أسامة نبيه الانتظام في معسكر مغلق قبل مباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز بـ24 ساعة.

وتقرر سفر فريق الزمالك إلى الإسكندرية يوم الأحد المقبل للانتظام في معسكر مغلق استعدادا لخوض المباراة المقرر لها مساء الإثنين المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو يوم الإثنين المقبل باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهد مران اليوم، الجمعة، عقد جلسة سريعة بين الجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه واللاعبين استعدادا للقاء فاركو، وشرح أسامة نبيه المدير الفني للاعبين التعليمات الفنية والفقرات التدريبية المطلوب تنفيذها خلال مران اليوم .