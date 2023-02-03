شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمي مجاهد يتقدم باستقالته من تدريب السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم أمير عزمي مجاهد المدير الفني لفريق السكة الحديد، استقالته لإدارة السكة الحديد، بعد التعادل الإيجابي مع مستقبل وطن في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من مجموعة القاهرة لدوري القسم الثاني.

وغاب أمير عزمي مجاهد عن التواجد مع الفريق في مباراة اليوم للظروف الصحية التي يعانى منها في الفترة الأخيرة، وقاد محمد جودة الفريق في غيابه.

وتعادل فريق السكة الحديد مع مستقبل وطن بهدفين لمثلهما ليرفض هدية بتروجت في اعتلاء صدارة القاهرة بعدما رفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع مستقبل وطن رصيده إلى النقطة 14.

وحقق فريق وادي دجلة فوزا مهما على فريق العبور بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 32 نقطة، بينما تجمد رصيد العبور عند النقطة 18.

وجاءت نتائج مباريات اليوم في القسم الثانى كالتالى..

مستقبل وطن 2 /2 السكة الحديد

بورتو 1 /0 الإعلاميين

الإنتاج الحربى 0 /1 الترسانة

بتروجت 3 /1 القناة

كهرباء الإسماعيلية 2 /1 الاتصالات

إيسترن كومبانى 2 / 3 منتخب السويس

العبور 1/ 2 وادى دجلة

ملوى 2 /1 تليفونات بنى سويف