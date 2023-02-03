شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الجبلاية وجهاز منتخب مصر فى ودية المنتخب الأوليمبى والجابون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد مجلس إدارة اتحاد الكرة ممثلا في خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة و عامر حسين و حلمي مشهور و محمد بركات أعضاء مجلس الإدارة ، في ودية منتخب مصر الأوليمبي أمام الجابون المقامة باستاد الدفاع الجوي في اطار الاستعداد لمباراة زامبيا في مارس المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا .

كما تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا و محمد غرابة المدير الإداري و ارنالدو تيكسيرا المدرب العام و سيرجيو بوتيلو و فالتر دياز مدربي المنتخب.