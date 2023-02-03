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شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الجبلاية وجهاز منتخب مصر فى ودية المنتخب الأوليمبى والجابون.. صور والان مع تفاصيل الخبر
كما تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا و محمد غرابة المدير الإداري و ارنالدو تيكسيرا المدرب العام و سيرجيو بوتيلو و فالتر دياز مدربي المنتخب.
ويخوض منتخب مصر الاولمبى بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى .. على الجابري .
الدفاع .. محمد المغربي ، أحمد عيد ، محمد طارق ، حاتم محمد "سكر" .
الوسط: محمود صابر ، محمود جهاد ، محمد شحاتة .
الهجوم .. أسامة فيصل ، مصطفى سعد ، إبراهيم عادل .
ويضم الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي إلى جانب ميكالي مواطنه تياجو ووائل رياض فى منصب المدرب العام وعصام الحضري مدرب الحراس ومحمود حرب مدير المنتخب وليونياردو مدرب الأحمال وبيدرو جواو محلل الأداء والدكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ومساعده الدكتور صلاح عاشور للتأهيل والإصابات والعلاج الطبيعي وخالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي.
وكان جهاز المنتخب الأوليمبي اختار قائمة المعسكر والتي ضمت 26 لاعبًا هم: حراسة المرمى: يوسف نادر عبد الغفار - محمد جميل نديم - علي الجابري - محمد أحمد سيحا، والدفاع: حسام عبد المجيد - حاتم محمد محمود - محمد حسام الدين - محمد طارق - أحمد عيد - إسلام المزين - محمد مغربي - محمد سمير - أحمد سيد عبد النبي، وفي الوسط: إبراهيم عادل - محمود صابر - عماد ميهوب - زياد فرج - محمد سعيد "مكرونة" - مصطفى سعد "ميسي" - محمد محمد شحاتة - محمود جهاد - علي زعزع - عبد الغني محمد، وفي الهجوم: حسام أشرف - أسامة فيصل - عبد الرحمن عاطف.
جهاز منتخب مصر الاول
جهاز منتخب مصر الاول
جهاز منتخب مصر الاول
جهاز منتخب مصر الاول
جهاز منتخب مصر الاول
جهاز منتخب مصر الاول