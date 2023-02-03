شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح كأس ديفيز للتنس بنادى الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشرف صبحى: استضافة مصر لكبرى البطولات العالمية بفضل دعم القيادة السياسية للمنظومة الرياضية

حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى على حضور افتتاح مواجهة مصر وباراجواى ضمن منافسات المجموعة العالمية الثانية بكأس ديفيز، والمقامة حاليا بملاعب نادى الجزيرة.

وكان فى استقبال الوزير لدى وصوله كل من رئيس إتحاد التنس الكابتن اسماعيل الشافعى، ورئيس نادى الجزيرة شريف سيف النصر .

وتابع الدكتور أشرف صبحى اللقاء الفردى الأول من الملعب بين عمرو عصراوى ولاعب باراجواى هيرناندو جوزيه فى حضور سفير باراجواى بالقاهرة فيكتور هوجو بينيا باريرو، والأمين العام للجنة الأوليمبية المهندس شريف العريان و نائب رئيس اتحاد التنس حسن العروسى والسكرتير العام المهندس وليد سامى وامين الصندوق وائل التلبانى واعضاء مجلس الادارة احمد عبده و حازم شيحة واحمد كمال ورئيسا الاتحاد السابقين اللواء محمد حلاوة واسراء السنهورى ونائب رئيس الاتحاد السابق ايمن عزمى .

تضمن حفل الافتتاح طابور عرض المنتخبين وطاقم التحكيم الدولى بقيادة الايطالى ريكاردو كارلوس وصبية الملاعب.

وجائت نتائج اليوم الأول بتعادل المنتخب المصري وباراجواى 1/1 فى منافسات اليوم الاول للجولة الفاصلة بالمجموعة العالمية الثانية لبطولة كأس ديفيز للتنس.

واستهل منتخبنا الوطنى المواجهة بالفوز باولى لقاءات الفردى عن طريق عمرو عصراوى الذى تغلب على هيرناندو جوزيه 6 / 3 و 6 / 3 وقدم عصراوى مباراة قوية امام هيرناندو واستطاع العودة سريعا ليفوز باللقاء

وفى اللقاء الفردى الثانى خسر محمد صفوت امام دانييل فاليجو 1 / 6 و 6/ 0 و 4 / 6 وكان صفوت قريبا من الفوز لولا سوء الحظ الذى صادفه فى بعض الكرات بالمجموعة الثالثة والأخيرة للمباراة.

وتقام غدا ثلاث مباريات فى اليوم الثانى والاخير يتطلب فوز منتخبنا باثنتين منها.

وتنطلق فى التاسعة والنصف صباح الغد مباراة الزوجى محمد صفوت وكريم مأمون أمام خوان بوربا ودانييل فاليجو ثم يليها مباراتى الفردى عمرو عصراوى امام دانييل فاليجو ومحمد صفوت امام هيرناندو جوزيه.

أعرب الوزير عن خالص تمنياته بالتوفيق لجميع اللاعبين المشاركين فى فعاليات البطولة، والفوز للاعبى المنتخب الوطنى وتحقيق إنجاز جديد يُسجل للرياضة المصرية، مشيداً بتميز تنظيم مباريات البطولة والتنافس القوى الذى تشهده المباريات.

تشهد المجموعة العالمية الثانية إقامة 11 مباراة أخرى فى الجولة الفاصلة لتحديد البقاء وهى زيمبابوى واوروجواي وجورجيا وبوليفيا وتونس مع قبرص ولوكسمبورج، وجنوب افريقيا وبربادوس مع الباسيفيك وموناكو مع الدومينيكان وفنزويلا مع هونج كونج، والأردن مع السلفادور وجامايكا مع استونيا وكوت ديفوار مع المغرب وفيتنام مع إندونسيا.



كأس ديفيز



منتخب مصر فى كأس ديفيز