شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحذر دفاع الأهلى من هذا اللاعب فى مباراة سياتل الامريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى لاعبى خط دفاعه بإيقاف خطورة راؤول رويدياز مهاجم سياتل الامريكى فى مباراة الفريقين المقرر لها السابعة والنصف مساء غداً السبت فى ربع نهائى كأس العالم للأندية.

وحذر كولر لاعبى الاهلى من قدرات راؤول رويدياز الذى يأتى في صدارة هدافي الفريق خلال الموسم الماضي بتسجيله 9 أهداف في الدوري الأمريكي بجانب ثلاثة أهداف في كأس الكونكاكاف.

ويُعد صاحب الـ32 عامًا، ثاني أغلى صفقة في تاريخ سياتل بعدما تم استقدامه من صفوف فريق أتلتيكو موريليا المكسيكي في موسم 2018 - 2019، في صفقة قدرت بـ6 مليون يورو دولار.

واستقر كولر على تثبيت تشكيل الأهلي في مباراة الغد بحيث يخوض الفريق الأحمر موقعة سياتل ساوندرز بنفس التشكيل الذي خاض مباراته الماضية ضد أوكلاند سيتي والمكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه محمد هاني ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعلي معلول في الدفاع وحمدي فتحي واليو ديانج وعمرو السولية في الوسط وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمد شريف في الهجوم.

واستهل الأهلى مشاركته في مونديال الأندية بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، والذي فاز عليه بثلاثية نظيفة أحرزها حسين الشحات ومحمد شريف وبيرسي تاو، فيما استعد جيدا لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف فى ربع نهائي البطولة.

وحال فوز الأهلي على بطل أمريكا في ربع نهائي المونديال سيواجه ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي البطولة 8 فبراير.