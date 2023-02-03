الامارات | دبا الحصن يصعد إلى وصافة دوري الهواة مؤقتا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق دبا الحصن على مضيفه فرسان هسبانيا باربعة اهداف مقابل لاشيء في المباراة التي اقيمت اليوم، ضمن الجولة 20 لدوري الدرجة الاولى، وبذلك استعاد نادي دبا الحصن نغمة الانتصارات التي غابت عنه منذ اربع مباريات.

وبهذه النتيجة اصبح رصيده 38 نقطة في المركز الثاني، وبفارق الاهداف عن المتصدر فريق الإمارات، بينما فرسان هسبانيا في المركز الأخير برصيد 6 نقاط. وشهدت المباراة رفع الحكم سيف نبيل البطاقة الحمراء بوجه لاعب فرسان هسبانيا الاسباني انور رودريغيز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الاول.

وتقام الساعة الخامسة والربع مساء الغد مباراة الرمس مع بينونة في مباراة تحسين المواقع حيث يحتل الرمس المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة بينما بينونة في المركز ماقبل الاخير برصيد 12 نقطة.