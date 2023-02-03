شكرا لقرائتكم خبر عن القناة يسقط أمام بتروجت في مجموعة القاهرة وتعادل السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط فريق القناة أمام بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من مجموعة القاهرة فى دورى القسم الثانى.

بهذه النتيجة توقف رصيد القناة عند النقطة 34 في صدارة ترتيب مجموعة القاهرة، فيما رفع بتروجت رصيده إلى 24 نقطة بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز بثلاثية.

وتعادل فريق السكة الحديد مع مستقبل وطن بهدفين لمثلهما ليرفض هدية بتروجت في اعتلاء صدارة القاهرة بعدما رفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع مستقبل وطن رصيده إلى النقطة 14.

وحقق فريق وادي دجلة فوزا مهما على فريق العبور بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 32 نقطة، بينما تجمد رصيد العبور عند النقطة 18.

وانتزع الترسانة فوزا مهما على فريق الإنتاج الحربى بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة، بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربى عند 16 نقطة.

وجاءت نتائج مباريات اليوم في القسم الثانى كالتالى..

مستقبل وطن 2 /2 السكة الحديد

بورتو 1 /0 الإعلاميين

الإنتاج الحربى 0 /1 الترسانة

بتروجت 3 /1 القناة

كهرباء الإسماعيلية 2 /1 الاتصالات

إيسترن كومبانى 2 / 3 منتخب السويس

العبور 1/ 2 وادى دجلة

ملوى 2 /1 تليفونات بنى سويف