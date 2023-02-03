شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة المثلوثى يبدأ المرحلة الثانية من برنامج التأهيل بسبب السمانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للزمالك في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الخاص به خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ويعاني اللاعب من إصابة في عضلة السمانة، تسببت في غيابه عن الفريق في الفترة الأخيرة، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وأدى "المثلوثي" فقرة تدريبية تأهيلية على هامش مران اليوم، وخاض اللاعب فقرة الإطالات برفقة زملائه بعدما كان يؤدي تدريبات منفردة في صالة الجيمانزيوم في اليومين الماضيين .