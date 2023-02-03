شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل وإبراهيم عادل يقودان هجوم المنتخب الأولمبى أمام الجابون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الاولمبى التشكيل الأساسى الذى سوف يخوض مباراة الجابون الودية و المقرر لها بعد قليل على ستاد الدفاع الجوى ضمن في إطار استعدادات المنتخب للقاء زامبيا ذهابا وعودة في الجولة الثالثة المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة وهي البطولة المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

حراسة المرمى .. على الجابري .

الدفاع .. محمد المغربي ، أحمد عيد ، محمد طارق ، حاتم محمد "سكر" .

الوسط: محمود صابر ، محمود جهاد ، محمد شحاتة .

الهجوم .. أسامة فيصل ، مصطفى سعد ، إبراهيم عادل .

وكان منتخب مصر وصل للمرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا بالفوز على إي سواتيني بهدف دون رد في مجموع المباراتين.