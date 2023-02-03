شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل وإبراهيم عادل يقودان هجوم المنتخب الأولمبى أمام الجابون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الاولمبى التشكيل الأساسى الذى سوف يخوض مباراة الجابون الودية و المقرر لها بعد قليل على ستاد الدفاع الجوى ضمن في إطار استعدادات المنتخب للقاء زامبيا ذهابا وعودة في الجولة الثالثة المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة وهي البطولة المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.
حراسة المرمى .. على الجابري .
الدفاع .. محمد المغربي ، أحمد عيد ، محمد طارق ، حاتم محمد "سكر" .
الوسط: محمود صابر ، محمود جهاد ، محمد شحاتة .
الهجوم .. أسامة فيصل ، مصطفى سعد ، إبراهيم عادل .
وكان منتخب مصر وصل للمرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا بالفوز على إي سواتيني بهدف دون رد في مجموع المباراتين.
وكان جهاز المنتخب الأوليمبي اختار قائمة المعسكر والتي ضمت 26 لاعبًا هم: حراسة المرمى: يوسف نادر عبد الغفار - محمد جميل نديم - علي الجابري - محمد أحمد سيحا، والدفاع: حسام عبد المجيد - حاتم محمد محمود - محمد حسام الدين - محمد طارق - أحمد عيد - إسلام المزين - محمد مغربي - محمد سمير - أحمد سيد عبد النبي، وفي الوسط: إبراهيم عادل - محمود صابر - عماد ميهوب - زياد فرج - محمد سعيد "مكرونة" - مصطفى سعد "ميسي" - محمد محمد شحاتة - محمود جهاد - علي زعزع - عبد الغني محمد، وفي الهجوم: حسام أشرف - أسامة فيصل - عبد الرحمن عاطف.