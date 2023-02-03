شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل مصر وباراجواى فى اليوم الأول لكأس ديفيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل المنتخب الوطني للتنس مع نظيره منتخب باراجواي 1-1 ، اليوم الجمعة ضمن لقاءات الجولة الفاصلة للبقاء بالمجموعة العالمية الثانية بكأس (ديفيز) للتنس، المقامة على مدار اليوم وغدا على ملاعب نادي الجزيرة؛ حيث خسر محمد صفوت أمام نظيره دانييل فاليجو بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع (1-6) و(6-0) و(4-6) في المباراة الثانية التي استغرقت ساعة وخمسين دقيقة، بينما فاز عمرو السيد فاز على لاعب باراجواي هيرناندو جوزيه بمجموعتين دون رد بواقع (6-3) و(6-3) في المباراة الأولى التي أقيمت في وقت سابق اليوم واستغرقت ساعة و17 دقيقة.

حضر منافسات اليوم، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وأعضاء الاتحاد المصري للعبة برئاسة إسماعيل الشافعى، ورئيس نادي الجزيرة شريف سيف النصر، ونائب رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة إيهاب لهيطة.

ويواجه الزوجي كريم مأمون ومحمد صفوت ثنائي باراجواي، خوان بورا ودانييل فاليجو، في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح غد السبت في المباراة الثالثة يعقبها لقاءي الفردي عمرو السيد أمام دانييل فاليجو ومحمد صفوت أمام هيرناندو جوزيه.

ويأمل المنتخب الوطني في الفوز في مباراتي السبت، من أجل ضمان البقاء بالمجموعة العالمية الثانية.

ويمثل منتخب مصر من اللاعبين كلا من (محمد صفوت وكريم مأمون وعمرو السيد وفارس زكريا ومحمد جمعة)، والمدير الفني عمرو غنيم، ومدرب اللياقة جورج وكيم، وأخصائي علاج طبيعي الدكتور رامي نصحي.

وكان منتخب مصر للتنس خسر أمام مضيفه منتخب ليتوانيا بنتيجة (1-4) في مجموع اللقاءات، خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، ضمن منافسات المجموعة العالمية الثانية بكأس ديفيز، ليلعب، اليوم الجمعة وغدا، السبت، لقاء فاصلا أمام باراجواي، من أجل ضمان بقائه بالمجموعة العالمية الثانية وعدم هبوطه للمجموعة الأقل.