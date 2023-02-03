شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى بالزى الأحمر والشورت الأبيض فى مواجهة سياتل الأمريكى بالأخضر والأزرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم عصر اليوم، الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي، في قاعة المؤتمرات باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة بالمغرب، بحضور اللجنة المنظمة للبطولة «فيفا» ووفدي الناديين.

حضر الاجتماع الفني للمباراة المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، المنسق العام للبعثة في المغرب، و سمير عدلي المدير الإداري، والدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، وجمال جبر مدير الإعلام، وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، وعلاء صلاح المنسق الأمني، وأحمد الطوخي مسؤول التسويق، وماهر عبد العزيز إداري الفريق.

وشهد الاجتماع الفني للمباراة عرض «فيفا» واللجنة المنظمة للبطولة كافة الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمباراة وكافة التفاصيل الأخرى داخل وخارج الملعب.

يرتدي الأهلي زيه التقليدي الأحمر والشورت الأبيض في لقاء الغد، بينما يرتدي فريق سياتل ساوندرز الأمريكي القميص الأخضر والشورت الأزرق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب، والمقرر لها السابعة مساء غد السبت على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة.