شكرا لقرائتكم خبر عن ناجلسمان يكشف موقف ماني النهائي من مباراة باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الألماني ناجلسمان، المدير الفني لبايرن ميونخ، عن موقف النجم السنغالي ساديو ماني، من اللحاق بمباراة باريس سان جيرمان القادمة، حيث أكد أن اللاعب يسير بشكل جيد فى برنامجه العلاجي، على امل التخلص من الإصابة التى لحقت به وحرمته من المشاركة فى مونديال قطر.

وأضاف ناجلسمان أن ماني سيكون من الصعب لحاقه بمواجهة الذهاب أمام باريس فى دور ال16 من منافسات دوري الأبطال، ولكنه قد يتواجد فر مباراة الإياب بصورة طبيعية وهى المباراة الاهم، خاصة أن مثل هذه المواجهات الكبيرة لا يتم حسمها من اللقاء الأول.



موعد عودة ماني إلى المباريات

وواصل ناجلسمان أن الجميع داخل بايرن ميونخ يتوقع عودة اللاعب فى منتصف الشهر الجاري أو فى نهاية بأقصي تقدير، على أن يعود إلى المشاؤكة فى المباريات بشكل طبيعي فيما بعد ذلك، عقب رحلة صعبة للاعب بعد إصابة طويلة وشاقة للنجم السنغالي.



موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس

ومن المقرر أن يخرج البايرن لملاقاة باريس فى معقله بحديقة الأمراء خلال مباراة الذهاب، والمقرر لها أن تقام فى منتصف فبراير الجاري.

على أن تقام مباراة الإياب فى 8 من مارس المقبل فى أليانز أرينا معقل الفريق البافاري، على ان يشارك ماني فى تلك المواجهة.