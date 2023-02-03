شكرا لقرائتكم خبر عن موقف راموس من المشاركة مع باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن موقف الإسباني سيرجيو راموس مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان من مواجهة بايرن ميونخ الألماني، في دوري أبطال أوروبا بعد إصابته.

وتعرض راموس، للإصابة العضلية خلال الفترة الماضية، وتحديدًا في مباراة فريقه ضد مونبلييه، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وأكدت صحيفتي صحيفة "ليكيب" و"لو باريزيان" أن الفحوصات الأولية أثبتت أن إصابة راموس العضلية، تبدو طفيفة وسيغيب لعدة أيام فقط.

وأضافت الصحيفتان أن المدافع الإسباني المخضرم سيكون جاهزا للقاء المرتقب ضد بايرن ميونخ يوم 14 فبراير الجاري، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

واستقر الجهاز الفني لباريس سان جيرمان بقيادة كريستوف جالتيه، على إراحة راموس من مواجهة تولوز، غدا السبت، في الجولة 22 من الدوري الفرنسي.

ومن المرجح أيضا أن يلحق سيرجيو راموس بمواجهة الكلاسيكو ضد مارسيليا، الأربعاء المقبل، في ثمن نهائي بطولة كأس فرنسا.