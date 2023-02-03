شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبد المجيد ينتظم فى تدريبات الزمالك بموافقة المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات الأبيض اليوم الجمعة التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، عقب عودته من معسكر المنتخب الأولمبي.

واتفق الجهاز الفني لفريق الزمالك مع نظيره بالمنتخب الأولمبي على عودة اللاعب لتدريبات الأبيض في ظل حاجة الفريق إلى جهوده، قبل مباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتواجد عبد المجيد في معسكر المنتخب الأولمبي خلال الأيام الماضية في إطار الاستعدادات لمواجهة الجابون الودية المقرر لها مساء اليوم الجمعة قبل أن يعود لتدريبات الأبيض.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فاركو يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويواجه المنتخب الأوليمبي نظيره الجابوني، في السادسة مساء اليوم الجمعة بالقاهرة، في إطار استعدادات المنتخب للقاء زامبيا ذهابا وعودة في الجولة الثالثة المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة وهي البطولة المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وكان جهاز المنتخب الأوليمبي اختار قائمة المعسكر والتي ضمت 26 لاعبًا هم: حراسة المرمى: يوسف نادر عبد الغفار - محمد جميل نديم - علي الجابري - محمد أحمد سيحا، والدفاع: حسام عبد المجيد - حاتم محمد محمود - محمد حسام الدين - محمد طارق - أحمد عيد - إسلام المزين - محمد مغربي - محمد سمير - أحمد سيد عبد النبي، وفي الوسط: إبراهيم عادل - محمود صابر - عماد ميهوب - زياد فرج - محمد سعيد "مكرونة" - مصطفى سعد "ميسي" - محمد محمد شحاتة - محمود جهاد - علي زعزع - عبد الغني محمد، وفي الهجوم: حسام أشرف - أسامة فيصل - عبد الرحمن عاطف.