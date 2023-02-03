شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلى لمواجهة سياتل الأمريكى فى ربع نهائى مونديال الأندية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا حديث في الشارع الكروي الأهلاوي إلا عن مباراة الفريق المرتقبة أمام سياتل الأمريكي غداً ،السبت، في ربع نهائي كأس العالم للأندية بإعتبارها أحد المحطات الهامة في رحلة المارد الأحمر رقم 8 بكأس العالم للأندية.

في السطور التالية ، نستعرض كيفية استعدادات الأهلي لمباراة الغد المرتقبة وغيرها من التفاصيل الهامة الخاصة بلقاء الغد.

س: كيف استعد الأهلي لمواجهة بطل أمريكا؟

ج: الأهلي خاض تدريبات يومية عقب الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة مساء أول أمس ، الأربعاء، في الدور التهميدي للبطولة التي تقام في المغرب.

س: هل توجد إصابات في صفوف الأهلي قبل لقاء الغد؟

ج: لا..فالفريق مكتمل الصفوف وكشف الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الأهلي،عن جاهزية جميع اللاعبين بما فيهم محمد هاني، مدافع الفريق، الذي تعرض لكدمة قوية في العضلة الأمامية أمسأثناء مشاركته في لقاء أوكلاند سيتي ، وأوضح أبوعبلة أن «هاني» خضع لفحص طبي صباح أمس ثبت من خلاله سلامته من الإصابة، ومن ثم تأكد جاهزيته لمباراة سياتل الأمريكي ، وأشار طبيب الفريق إلى أن علي لطفي، حارس الفريق، خاض جانبًا من التدريبات الجماعية في مران الأمس، واستأنف المران بتدريب بدني منفرد بسبب تعرضه لكدمة في الكتف وسيكون جاهز لمباراة الغد.

س: من هو حكم مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي غداً؟

ج: يدير الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور المباراة ويعاونه جيري بيسويك، وآدم نون وسيكون الحكم الرابع الصيني ما نينج، ويدير تقنية الفيديو الحكم الفرنسي جيروم بريسارد، ويعاونه الإيطالي ماسيميليانو إيراتي.

س: كيف يرى كولر المدير الفني للأهلي فريق سياتل الأمريكي قبل مباراة الغد؟

ج: تحدث المدرب السويسري للأهلي بإعجاب وإحترام شديدين عن فريق سياتل ، مؤكدًا أنه فريق قوي ويقدم كرة حديثة وسريعة ، وشدد المدير الفني للأهلي على أنه حصل على ‏مباريات لبطل أمريكا وشاهدها للتحضير بشكل جيد لمباراة ‏الغد.‏