شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك .. وعبد الغنى يشارك فى المران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بجلسة سريعة بين الجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه واللاعبين استعدادا للقاء فاركو المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وشرح أسامة نبيه المدير الفني للاعبين التعليمات الفنية والفقرات التدريبية المطلوب تنفيذها خلال مران اليوم.

وركز الجهاز الفني للفريق على الجانب البدني للاعبين، ووضع أسامة نبيه برنامجا بدنيا قويا في الجزء الأول من التدريبات لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين في ظل خوض أخر مباراة يوم الأحد الماضي وحصول اللاعبين على راحة من المران لمدة يومين.

وظهر محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الجمعة بشكل طبيعي، وقام بإزالة اللاصق الطبي الذي كان يضعه على رأسه بسبب الإصابة.

وتعرض محمد عبد الغني للإصابة بجرح في الرأس خلال مباراة الزمالك الأخيرة أمام فيوتشر في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص أسامة نبيه المدير الفني للزمالك على الاطمئنان على حالة اللاعب الذي شارك في تدريبات فريقه اليوم، بشكل طبيعي.

واصطحب محمد عبد الغني نجله مالك في مران اليوم، وحرص الجهاز الفني واللاعبون على مصافحته.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فاركو يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.