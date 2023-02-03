شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتحدث عن مهارات سياتل قبل مواجهة ربع نهائى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي إن الفريق يستعد بقوة لمواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب، مؤكدا أن الجميع في حالة تركيز شديد قبل المباراة المرتقبة غدا السبت.

وأوضح في المؤتمر الصحفي عقب مران الفريق اليوم أن مواجهة سياتل صعبة وأمام منافس قوي يميل إلى المدرسة اللاتينية، ويمتلك عناصر من أصحاب المهارة، خاصة من لاعبي أمريكا الجنوبية، مضيفا أن فريق الأهلي يتعامل مع كل مباراة على أنها الأهم في الموسم.

وأشار إلى أن مباراة «أوكلاند» كانت صعبة، موضحا أن فلسفته هي التعامل مع كل مواجهة بشكل مستقل ومختلف، وأنه مقتنع دائما أن المباراة القادمة هي الأهم، لذلك، هو لا يفكر في أبعد من المباراة المقبلة.

وأكمل: «الجميع يعلم قوة وقدرات لاعبي الأهلي، وكل فريق يلعب أمامهم من هذا المنطلق.. وفي لقاء «أوكلاند» واجهنا منافسا يعرف قدراتنا ولعب بقوة، ولكننا كنا مستعدين بشكل جيد وحققنا الفوز»، وشدد كولر على أن الأهلي لديه عناصر مميزة وقادرة على خوض المباريات الكبيرة، موضحا أن الفريق استعد بشكل مناسب لكل مباراة في البطولة.

على صعيد أخر ، أكد سفير مصر لدى المغرب السفير ياسر عثمان، أن العلاقات التاريخية الطيبة بين الشعبين المصرى والمغربى، تجسدت بقوة فى مباراة الأهلى وأوكلاند سيتى النيوزيلندى ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب بمدينتي الرباط وطنجة.