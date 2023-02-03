شكرا لقرائتكم خبر عن رأس البر تستضيف بطولة الجمهورية لناشئى ورواد تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق بطولة الجمهورية لتنس الطاولة ناشئين وناشئات فى الفترة من 5 إلى 10 فبراير الجارى ناشئين وناشئات المراحل السنية تحت 11 و 13 و 15 سنة وتقام المنافسات بالصالة المغطاة برأس البر .

من جانبه أكد عصام زيدان عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة أن صالة رأس البر تستضيف بطولتى الجمهورية على مستوى الناشئين والناشئات وكذلك بطولة الجمهورية للرواد والتى انطلقت 2 فبراير وتستمر حتى 4 من الشهر الجارى .

وينظم الاتحاد المصرى لتنس الطاولة البطولة العربية البارالمبية والتى تقام فى الفترة من 20 إلى 23 فبراير المقبل بصالة استاد القاهرة.

وتأتى استضافة البطولة العربية قبل أيام قليلة من بطولة مصر الدولية البارالمبية أيضا، والتي تقام بصالة استاد القاهرة.

ونظمت مصر بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة والتى أقيمت باستاد القاهرة أيضا، ومن بعدها البطولة العربية للأندية والتى شارك فيها 39 فريقا من مختلف الدول العربية.