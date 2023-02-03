شكرا لقرائتكم خبر عن آخر مران الأهلي قبل مواجهة سياتل.. قراءة الفاتحة..وفقرة لركلات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى فريق الأهلي مرانه الرئيسي ظهر اليوم الجمعة على الملعب الفرعي لاستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة بالمغرب ، وبدأ المران الجماعي بقراءة الفاتحة في أرض الملعب قبل أن يبدأ اللاعبون فقرات المران الجماعي.

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني، بالجهاز الفني واللاعبين في حضور سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، لمدة ١٠ دقائق قبل خوض التدريبات الجماعية.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة أوكلاند سيتي ، تدريبات خاصة ضمن فقرات المران الجماعي الذي استمر لمدة ٤٥ دقيقة قبل أن ينتظموا في برنامج استشفائي لتفادي الإرهاق. وخاض باقي اللاعبين تدريبات متنوعة، أعقبها فقرة للتصويب بالكرة على المرمى وأخرى للكرات العرضية.

وأدى رباعي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريبات بدنية وفنية متنوعة ضمن فقرات المران.

واختتم مارسيل كولر، المدير الفني، فقرات المران الجماعي للأهلي التدريب على ركلات الترجيح. وكان الجهاز الفني قد استأنف تدريباته أمس الخميس دون راحة حيث خاض اللاعبون تدريبات في الملعب والجيم استعدادًا لمواجهة سياتل الأمريكي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب.

على صعيد أخر ، أكد سفير مصر لدى المغرب السفير ياسر عثمان، أن العلاقات التاريخية الطيبة بين الشعبين المصرى والمغربى، تجسدت بقوة فى مباراة الأهلى وأوكلاند سيتى النيوزيلندى ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب بمدينتي الرباط وطنجة.