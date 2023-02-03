شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. مشجع يحمل علم مصر ويؤازر الأهلى بالمغرب قبل مباراة سياتل الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك فيديو لمشجع أهلاوي يحمل علم مصر ويؤازر فريق الكرة بالنادي خلال المران الذي أقيم اليوم ،الجمعة، على الملعب الفرعي لأستاد بن بطوطة في ختام الاستعدادات لمباراة سياتل الأمريكي في ربع نهائي مونديال الأندية غداً بالمغرب.

يشارك الأهلى فى كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج الأهلى فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.

وأكد سفير مصر لدى المغرب السفير ياسر عثمان، أن العلاقات التاريخية الطيبة بين الشعبين المصرى والمغربى، تجسدت بقوة فى مباراة الأهلى وأوكلاند سيتى النيوزيلندى ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب بمدينتي الرباط وطنجة.