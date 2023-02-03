شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد المران الأخير للأهلى استعداداً لمواجهة سياتل الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر فيس بوك جانب من المران الختامى لفريقها استعداداً لمواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب.

ويحضر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى ومحمد الشناوي، كابتن الفريق، مؤتمرا صحفيا في الملعب الفرعي باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية عقب نهاية المران الرئيسي اليوم.

ويتحدث المدير الفني وكابتن الفريق لوسائل الإعلام المغربية والعالمية عقب نهاية المران الرئيسي اليوم عن رؤيتهما لمباراة سياتل ساوندرز الأمريكي.

وكان الجهاز الفني قد استأنف تدريباته أمس الخميس بدون راحة حيث خاض اللاعبون تدريبات على مجموعتين بين الملعب والجيم استعدادا لمواجهة سياتل الأمريكي.