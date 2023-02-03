الامارات | تحديد مواعيد مباريات ربع نهائي الكأس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد اتحاد الإمارات لكرة القدم يومي السادس والسابع من مارس المقبل موعدا لمباريات ربع نهائي كأس رئيس الدولة، إذ ستقام في السادس من مارس مباراتين، تجمع الأولى عجمان مع البطائح الساعة 17:30 على استاد راشد بن سعيد في عجمان، ويلتقي في الثانية في ذات اليوم الساعة 20:30 شباب الاهلي مع العين على استاد راشد.

وتقام يوم السابع من ذات الشهر مباراتين أيضا، حيث يلتقي في الأولى بني ياس مع الوصل على استاد بني ياس الساعة 17:35، ويتواجه في المباراة الثانية الشارقة مع الجزيرة الساعة 20:30 على استاد الشارقة.