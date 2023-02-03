شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين حكما لمباراة المنتخب الأوليمبى والجابون الودية استعدادا لمواجهة زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدير الحكم الدولى إبراهيم نور الدين مباراة المنتخب الأوليمبى لكرة القدم الودية مع الجابون فى السادسة مساء اليوم على ستاد الدفاع الجوى فى إطار استعداداته للقاء زامبيا ذهابا وعودة فى الجولة الثالثة المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة وهى البطولة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتضم قائمة المنتخب 26 لاعبًا هم : يوسف نادر عبد الغفار ومحمد جميل نديم وعلى الجابرى ومحمد أحمد سيحا فى حراسة المرمى.. وحسام عبد المجيد وحاتم محمد محمود ومحمد حسام الدين ومحمد طارق وأحمد عيد وإسلام المزين ومحمد مغربى ومحمد سمير وأحمد سيد عبد النبى فى الدفاع.. وإبراهيم عادل ومحمود صابر وعماد ميهوب وزياد فرج ومحمد سعيد "مكرونة" ومصطفى سعد "ميسي" ومحمد محمد شحاتة ومحمود جهاد وعلى زعزع وعبد الغنى محمد فى الوسط.. وحسام أشرف وأسامة فيصل وعبد الرحمن عاطف فى الهجوم.

وتأهل منتخب مصر الأولمبى إلى المرحلة الثالثة بالتصفيات على حساب إسواتينى بعدما هزمه بهدف نظيف فى مباراتى الذهاب والعودة.