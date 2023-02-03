شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يخوض تدريبات بدنية صباحية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو منتخب مصر للشباب مواليد 2003، تدريبات بدنية صباح اليوم الجمعة فى صالة الجيمانيزيوم تحت إشراف إسلام جمال المعد البدنى، ويخوض المنتخب مرانه اليومى فى الثالثة عصرا فى إطار استعدادات الفريق لبطولة أمم أفريقيا التى تقام فى مصر خلال الفترة من 19 فبراير حتى 12 مارس المقبلين.

وانطلق المعسكر الأخير لمنتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر، امس الخميس استعدادا لخوض بطولة أمم افريقيا للشباب التى تقام فى مصر فى الفترة من 19 فبراير حتى 13 مارس 2023.

وخاض المنتخب مرانه الأول اليوم على ملعب نادى النصر، بمشاركة جميع اللاعبين المتواجدين فى المعسكر.

وانتظم عمر فايد مدافع المقاولون العرب فى معسكر المنتخب امس استعدادا للبطولة.