شاهد.تحرك الأهلى لخوض المران الأخير استعداداً لمواجهة سياتل الامريكى

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر فيس بوك جانب من تحرك فريقها لخوض المران الاخير استعدادا لمواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكى فى الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب.

وكان الجهاز الفنى قد استأنف تدريباته أمس الخميس بدون راحة، حيث خاض اللاعبون تدريبات على مجموعتين بين الملعب والجيم استعدادا لمواجهة سياتل الأمريكى.

يشارك الأهلى فى كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج الأهلى فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.

قال جهاز الكرة بالنادى الأهلى إن مران الفريق الرئيسى ظهر اليوم الجمعة سيكون مفتوحا لوسائل الإعلام المغربية والعالمية لمدة ربع ساعة منذ بداية المران، وذلك وفقا للقواعد المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.