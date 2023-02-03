بين تقسيط الغرامة ودفعها كاملة.. وسائل إعلام تكشف تفاصيل جلسة «فيفا» بشأن أزمة كهربا والزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسال إعلامية تفاصيل جلسة الاستماع في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخاصة بأزمة محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكان الاتحاد الدولي قد أصدر عقوبة الإيقاف لمدة 6 أشهر ضد كهربا، وتغريمه مبلغ 2 مليون يورو بالإضافة إلى 5% فوائد لصالح الزمالك، بسبب فسخ تعاقد اللاعب مع الأبيض من طرف واحد دون أسباب.

وانتهت مدة إيقاف كهربا يوم 11 يناير المنقضي دون أن يسدد الغرامة للزمالك، وبناء على ذلك تحددت جلسة استماع في فيفا لبحث ومناقشة وإصدار قرارات خاصة بأزمة اللاعب.

وذكر موقع "بطولات" أن المحامي الدولي الخاص بمحمود كهربا "قدم مستندات تفيد بأن اللاعب يرغب في تقسيط مبلغ الغرامة على أطول فترة ممكنة، بسبب زيادة قيمة الغرامة نتيجة ارتفاع سعر الدولار بالنسبة للجنيه المصري وعدم زيادة راتب اللاعب مع الأهلي، بخلاف عدم مشاركته مع فريقه طوال الفترة الماضية."

وأضاف المحامي أن كهربا "يستطيع أن يدفع القسط الأول فورًا ليُبدي حسن النية، في حالة موافقة لجنة الانضباط بفيفا على تقسيط الغرامة."

من جانبه، قدم المحامي الدولي الخاص بنادي الزمالك ما يُثبت بأن اتحاد الكرة والأهلي خالفا اللوائح بالسماح لكهربا بالمشاركة في المباريات الماضية، بعد انتهاء مدة إيقافه.

وطلب محامي الزمالك إصدار قرار فوري بتجديد إيقاف كهربا لحين دفع الغرامة كاملة، لافتاً إلى أن النادي يرفض مبدأ تقسيط الغرامة على أن يتحملها اللاعب كاملة بسبب إعلان نادي أفيس البرتغالي، الذي انتقل إليه اللاعب بعد فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء، إفلاسه في وقت سابق.