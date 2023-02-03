شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات يد الأهلى يواجهن الزمالك فى الدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادى الأهلى، اليوم الجمعة، مع نظيره فريق الزمالك، ضمن منافسات بطولة الدورى.

وتقام المباراة على صالة الزمالك، فى الرابعة عصر اليوم، ويسعى الأهلى للفوز بها ومواصلة العروض القوية فى بطولة الدورى.

واختتم الأهلى تدريباته أمس بعد محاضرة المدير الفنى محمد عادل، الذى أكد خلالها على العديد من الجوانب الفنية والمهام المطلوبة من كل لاعبة فى المباراة.

وكان فريق سيدات اليد بالأهلى قد فاز فى المباراة الماضية على فريق المعادى بنتيجة 28-19، ضمن منافسات بطولة الدورى.