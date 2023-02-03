شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات دورى السلة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال للفرق أصحاب المراكز من الأول للثامن.

ويلتقى سموحة مع الأهلى، ومصر للتأمين مع الزمالك، والمصرية للاتصالات مع الجزيرة، بينما يلتقى طلائع الجيش مع الاتحاد السكندرى.

ومن المقرر أن تقام المباريات فى السادسة مساء بالنسبة للقاء الأهلى وسموحة، والاتصالات مع الجزيرة وطلائع الجيش مع الاتحاد، بينما تقام مباراة الزمالك مع التأمين فى الثامنة.

ويتصدر الأهلى والاتحاد السكندرى والزمالك وطلائع الجيش أول 4 مراكز فى جدول ترتيب بطولة الدورى.

وقام مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة مساء الأربعاء بتسليم ميداليات المركز الأول وكأس بطولة السوبر موسم 2021/2022 لفريق الاتحاد السكندري رجال.

وتواجد وفد رسمي لمجلس إدارة اتحاد السلة برئاسة أبو فريخة داخل صالة نادي الاتحاد السكندري يضم كلا من عمرو مصيلحي نائب رئيس مجلس الإدارة، وإيهاب محسن و حسين البشبيشي أعضاء مجلس الإدارة ومحمود الحلو المدير التنفيذي.