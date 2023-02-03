شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وسياتل الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وسياتل ساوندرز الأمريكى فى الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة بقاعة المؤتمرات فى استاد ابن بطوطة فى مدينة طنجة بالمغرب.

ويحضر الاجتماع الفنى للمباراة المهندس خالد مرتجى، أمين صندوق النادى، المنسق العام للبعثة، والطاقم الإدارى للبعثة.

ويحضر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى ومحمد الشناوى، كابتن الفريق، مؤتمرا صحفيا فى الملعب الفرعى باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية عقب نهاية المران الرئيسي اليوم.

ويتحدث المدير الفنى وكابتن الفريق لوسائل الإعلام المغربية والعالمية عقب نهاية المران الرئيسى اليوم عن رؤيتهما لمباراة سياتل ساوندرز الأمريكى.

ويختتم الأهلى تدريباته ظهر اليوم استعدادا لمواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب.

وكان الجهاز الفني قد استأنف تدريباته أمس الخميس بدون راحة حيث خاض اللاعبون تدريبات على مجموعتين بين الملعب والجيم استعدادا لمواجهة سياتل الأمريكي.