شكرا لقرائتكم خبر عن أحدثهم سيرجى أكا.. 89 لاعبا أجنبيا من 34 جنسية فى تاريخ الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد الإيفوارى سيرجى أكا لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى الجديد، ضمن قائمة فريقه استعدادًا لملاقاة الاتحاد ضمن منافسات الدورى العام.

وكان الجهاز الفنى للدراويش بقيادة أحمد حسام ميدو قد قرر ضم 23 لاعبًا بمعسكره الحالى بالإسكندرية، بينهم الوافدان كريم الديب والإيفوارى سيرجى أكا اللذان انضما إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويحل الإسماعيلى ضيفًا على الفريق السكندرى مساء الأحد المقبل على ملعب برج العرب، فى إطار الأسبوع الـ 17 والأخير من عمر جولات الدور الأول بالمسابقة المحلية.

ويعد أكا هو أحدث اللاعبين الأجانب الذين انضموا لقلعة الدراويش وأصبح رقم 89 لاعبًا من 34 جنسية بينهم 25 لاعبًا عربيا، وذلك علي النحو التالي ..

* 72 لاعبًا من قارة افريقيا "نيجيريا وغانا والسودان وغينيا وغينيا بيساو ومالي وسيراليون وكينيا وموزمبيق وبنين وأنجولا وكوت ديفوار والمغرب والجزائر وتونس وليبيا والسنغال والكاميرون وتنزانيا ونامبيا وأوغندا وزامبيا وجامبيا"

* 8 لاعبين من قارة اوروبا "اليونان وألبانيا ويوغسلافيا"

* 5 لاعبين من قارة آسيا "الأردن والعراق ولبنان وفلسطين"

* 4 لاعبين من قارة أمريكا الجنوبية "كولومبيا والبرازيل وبوليفيا والأرجنتين"

حيث انضم من نيجيريا 13 لاعبًا هم جون أوتاكا وعبد الرازق محمد وروبرت أكوري وجون جامبو وسولمون ويوسف أتاندا وجون آويري وجودوين أندبيسي وكلاتشي وكينيث أكوكشيكو وأوكيكي أفولابي وأودا مرشال وتارو جودوزيل.

وتأتي دولة غانا فى المرتبة الثانية برصيد 11 لاعبًا وهم هارونا يوسف وروبورت كانون والبرنس أركو وجون آنطوي وبشير عبدول وإيمانويل بناهيني وأنوبا ثيوفيلوس وتوريك جبرين وريتشارد بافور وتوماس آبي وياو أنور.

7 لاعبين من تونس محمد السليتي ولسعد الجزيري وفخر الدين بن يوسف ومروان الصحراوي وحمدي النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط.

6 لاعبين من اليونان وهم منكاريوس ويانجو وديماندلوس ومانولي وجفلاس وباتسو بالإضافة إلي مثلهم من السودان حيث تواجد كلا من بابكر النور وخضر وأمان وكمال أبو نوره وأنس النور وريتشارد جاستن.

5 لاعبين من كوت ديفوار عبد الله كوليبالي وكوفي ميشاك وجان موريل وعبد القادر كوليبالي

بينما 4 لاعبين من غينيا وهم محمد سيلا وممادوكيتا وجاباتي وصموئيل جونسون، وأيضًا من مالي وهم عثمان فاروتا وعبد الرحمن تراوري ومحمد تراوري وموسي كمارا، ومن الجزائر ثلاث لاعبين أمير سعيود ورضوان شريفي ومحمد بن خماسة.

وتواجد ضمن صفوف الإسماعيلي لاعبان من كل من أنجولا "جورج سلينو وآري بابل"، والمغرب "عبد القادر البرازي وعبد السلام بن جالون"، والعراق "مصطفى كريم وهمام طارق"، وليبيا "نادر الترهوني ومحمد الترهوني"، وبنين "بيدى جوناس وباسكال أنغان".

فى حين انضم للدراويش أيضًا كل من السنغالي آمين دابو واليوغسلافي روللي مانكوفيتش والسيراليوني أبو بكر كمارا والكيني سيمون مولاما والأردني عامر شفيع والموزمبيقي داريو كان وألباني خافيير سوكاي واللبناني جهاد محجوب والبرازيلي ألكسندر لوبيز والكولومبي دييجو كالديرون والكاميروني كريستوفر مندوجا والناميبي بنسيون شيلونجو والتنزاني يحيي زايد والأوغندي باتريك كادو ومن غينيا بيساو بيكيتي دى سيلفا والزامبي جاستن شونجا والبوليفي كارميلو ألجاراناز والجامبي سايكو كونتيه والأرجنتيني دييجو فيرناندو بجانب الفلسطيني خالد النبريصي.